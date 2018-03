Kardashian voltou a estar nas bocas do mundo, desta vez com alguma ironia à mistura. A norte-americana partilhou uma fotografia no Instagram onde usou o Photoshop para parecer mais magra. Contudo, a edição da imagem não passou despercebida já que, além de encolher a silhueta de Kim, encolheu também um carro.





A empresária deslocou-se a Washington, no fim-de-semana, para participar numa marcha solidária contra o uso de armas nos Estados Unidos.

Kim Kardashian acabou por eliminar os comentários da fotografia, não sendo possível que nenhum utilizador da rede social a comente.