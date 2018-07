Uma campanha GoFundME foi criada para angariar o dinheiro que falta a Kylie Jenner para se tornar a mais jovem bilionária do mundo. Com 20 anos, a empresária da família das modelos Kardashian foi capa da última edição da revista Forbes, que aponta que a sua fortuna se situa nos 900 milhões de dólares (cerca de 771 milhões de euros).Se conseguir alcançar um bilião de dólares (cerca de 857 milhões de euros), a socialite - que foi incluída na lista daqueles que se tornaram milionários à custa do próprio trabalho - torna-se na mais jovem bilionária.O comediante Josh Ostrovsky fez uma publicação irónica nas redes sociais em que pede às pessoas para contribuir para a angariação de fundos. "Kylie Jenner esteve na capa da revista Forbes hoje por valer 900 milhões de dólares na Internet, o que é desolador. Eu não quero viver num mundo onde a Kylie Jenner não tem um bilião de dólares. Temos que angariar 100 milhões de dólares para ajudá-la a chegar a 1 bilião, por favor, espalhem a palavra, isto é extremamente importante", escreveu no Instagram.