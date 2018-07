Depois de terem reatado a sua relação no passado mês de Junho, o cantor Justin Bieber e a modelo Hailey Baldwin estão noivos. A informação é avançada pelo site norte-americano TMZ, que terá testemunhas do pedido de casamento, que aconteceu no passado sábado num resort das Bahamas.

Bieber terá pedido Baldwin em casamento durante um jantar em que os restantes clientes dançavam salsa. Apesar de não haver vídeos do momento - pois foi pedido a toda a gente que guardassem os telemóveis para o momento especial - Baldwin publicou um vídeo dessa noite em que dança apaixonadamente com Bieber.





O pedido foi depois indirectamente confirmado pelas inúmeras publicações nas redes sociais que familiares do cantor fizeram a felicitá-lo. "Orgulho é um eufemismo! Estou empolgado para o próximo capítulo!" comentou este domingo o pai de Justin, Jeremy Bieber, através de uma publicação com uma foto do filho. Também a sua mãe, Pattie Mallette, publicou um tweet com a palavra "amor" escrita várias vezes.





E, embora o casal não tenha confirmado oficialmente o noivado, a modelo foi vista a passear um anel diferente dos que costuma usar. Uma fotografia da modelo a usar a nova peça de joalharia foi divulgada na Internet, por pessoas que conheceram os noivos na unidade hoteleira.





well my friend just met justin bieber and hailey baldwin in the bahamas and she is wearing a ring pic.twitter.com/vYx6aEQQjS — azy (@azymanzur) 8 de julho de 2018





De recordar que Justin Bieber e Hailey Baldwin já tinham estado envolvidos em 2016 e têm estado praticamente inseparáveis desde que reataram o seu namoro no passado mês de Junho. Tudo isto pouco depois do cantor se ter separado da também música Selena Gomez.