A última festa temática organizada por Kylie Jenner está a provocar fortes críticas nas redes sociais. O tema foi inspirada na série de livros e de televisão The Handmaid’s Tale, da emissora Hulu, que se baseia na opressão das mulheres numa teocracia totalitária machista.



As reações negativas e comentários críticos não tardaram, com muitos utilizadores das redes sociais a criticar a influencer.





Women's bodies get policed on a daily, some states are trying to ban abortion, yet Kylie Jenner thought a Handmaid's tale theme party was a good idea pic.twitter.com/W80sm0RMpn — Ilke Nackerdien (@ilke_zuleika) 9 de junho de 2019

A série é inspirada no livro da escritora canadiana Margaret Atwood e passa-se nos EUA num futuro próximo. Neste regime teocrático, as mulheres são escravizadas sexualmente, sendo obrigadas a engravidar e depois a ficar sem os filhos. São-lhes também negados quaisquer direitos e liberdade de expressão e são vítimas de abuso sexual e de violência.

O evento ocorreu no último fim de semana por ocasião do aniversário da amiga Anastasia Karanikolaou e as fotografias da festa foram partilhadas nas redes sociais da multimilionária. As convidadas foram vestidas de aias, com vestidos e capas vermelhos e uma touca branca, tal como as personagens da série. Também foram utilizadas frases da série, como praise be (em português, louvada seja) ou under his eye (sob o seu olhar), que depois nomearam ainda as bebidas da festa: "Praise be vodka" e "Under his eye tequila", por exemplo.

Alguns internautas acusam Jenner de não perceber sobre o que trata a série.