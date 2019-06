A separação do casal Bradley Cooper e Irina Shayk foi anunciada na passada semana e não tardaram a surgir rumores de uma terceira pessoa que estivesse a tentar separá-los. Um dos nomes mais apontados foi o da cantora Lady Gaga, que protagonizou com Cooper o filme "Assim Nasce uma Estrela", mas a norte-americana veio agora desmentir ter tido qualquer papel no fim da relação entre o ator e a modelo.

Aproveitando um concerto em Las Vegas, Gaga falou sobre a polémica e avisou: "Só uma coisa: Sejam gentis ou vão-se f****". No entanto, de acordo com a revista People, a mesma que revelou a separação do casal, Bradley começou a ficar "emocionalmente ausente" precisamente durante o período de rodagem do filme.