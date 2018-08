O cão da modelo Kendall Jenner alegadamente atacou uma criança em Los Angeles, nos Estados Unidos. Segundo as informações prestadas pela polícia local, o doberman de Kendall terá mordido uma menor quando esta almoçava na esplanada de um restaurante em Beverly Hills.

Em declarações à polícia, a mãe da menina afirmou que saiu da mesa para falar com Jenner, que almoçava no mesmo restaurante com o seu namorado, o jogador da NBA Ben Simmons. No entanto, esta pagou a conta e foi embora do local sem deixar um contacto ou qualquer explicação sobre o incidente.

A menina, de acordo com a imprensa norte-americana, não precisou de cuidados médicos, tendo apenas sido aplicado gelo na zona mordida pelo cão. O caso foi remetido ao Controlo de Animais norte-americano.

No mesmo dia, a modelo e estrela de televisão tinha publicado uma fotografia nas redes sociais com a mesma doberman, com a descrição em inglês: "Ouve a mãe". Anteriormente Kendall já tinha referido que a sua cadela era "meiga" mas que "podia desfazer uma cara".

listen to momma Uma publicação partilhada por Kendall (@kendalljenner) a 4 de Ago, 2018 às 11:25 PDT