Jet-setter entre Los Angeles, Nova Iorque e Dallas, a esteticista Joanna Czech tem uma vasta lista de clientes, entre as quais se encontram Kim Kardashian, Christy Turlington e Eva Chen. A marca portuguesa de cremes Ignae Skincare, com origem nos Açores, integra a sua lista de marcas favoritas, nas quais se destacam Biologique Recherche, Dr.ª Barbara Sturm, Medik8, Augustinus Bader, Meder, 111Skin e Vintner’s Daughter. Acompanhar Joanna Czech no Instagram é poder vê-la a utilizar máquinas nas suas clientes, tais como as de ultrassom de microcircuitos, de radiofrequência, de crioterapia e de LED com ionização negativa. Isto também comprova o recurso a tratamentos faciais aliados às mais recentes tecnologias.

Como é que a Joanna tomou conhecimento da Ignae Skincare?

Eu encontrei-a no Instagram. Inicialmente foi a embalagem que me atraiu, mas o facto de eu nunca ter ouvido o nome, intrigou-me. Nenhuma blogger ou influenciadora tinha falado deles, o que me interessou. Entrei em contacto [com a marca] através do Instagram e pedi mais informações porque os Açores fascinavam-me. Os Açores são a completa pureza! Eu recebi a resposta mais rápida, mais gentil e mais informativa da parte do Miguel [Pombo, sócio fundador da marca]. O seu método e a sua ética fizeram muito sentido para mim. E foi isso!

Já tinha ouvido falar de produtos portugueses de cuidados para a pele?

Não. Confesso que eu nunca tinha ouvido…

Com que frequência usa os produtos da Ignae nas suas clientes?

Eles são usados, diariamente, em certas etapas do tratamento facial. Às vezes, uso o Night Complex nos meus atendimentos mais tardios para que os meus clientes [homens e senhoras] não tenham de fazer uma rotina noturna inteira [de cuidados para a pele]. Durante o dia, uso frequentemente o Day Complex, pois possui uma boa proteção solar. No geral, uso o Eye Complex nos tratamentos. Quando uso o sérum, depende se há uma necessidade real para isso porque ele tem um colostro* intenso. Pessoalmente, o Eye Complex e o Enriched Regenerating Serum são os meus favoritos [da marca portuguesa].

O que mais aprecia nos produtos da Ignae?

Gosto da integridade por detrás dos seus produtos. Aprecio a simplicidade, mas é a ciência que realmente me atrai e tudo isso é muito alinhado com o que penso sobre o cuidado da pele e esses produtos contêm ingredientes e propriedades que eu acredito serem importantes (colostro, ácido hialurónico - são hidratantes e curativos - e os produtos têm todos os passos para combater o processo de glicação**).

Nós vimos no Instagram que aplicou Ignae em Kim Kardashian durante a preparação da socialite para o MET Gala deste ano. Qual foi o produto que usou, mais precisamente?

Usei o Eye Complex.

Por que razão o escolheu?

Ela já o tinha na sua rotina particular e eu não queria fazer nada drástico antes de um grande evento de passadeira vermelha, como é o caso do MET [Gala]. Antes de grandes eventos, eu não gosto de introduzir novidades.

Já o usou noutra celebridade?

Eu usei a linha em Christy Turlington. E em Eva Chen apliquei o Enriched Regenerating Serum.