Apresentadora almoçou com as crianças, a mãe, o namorado e as irmãs num restaurante italiano.

Bárbara Guimarães celebrou o seu 45º aniversário, este sábado, junto da sua família. A apresentadora reuniu os seus entes queridos no restaurante italiano La Finestra, em Lisboa, com destaque para a presença dos filhos, Carlota e Dinis.



Juntamente com Bárbara, estavam também a mãe da apresentadora - cujo aniversário foi esta sexta-feira -, o namorado, o antigo forcado Carlos Pegado, e as irmãs. Aliás, a apresentadora aproveitou o momento feliz para brincar com a sobrinha recém-nascida.



Durante o almoço, Bárbara recebeu muitas prendas, na maioria livros, e inúmeros telefonemas de parabéns.



Quatro meses depois, do ex-marido, Manuel Maria Carrilho, ter sido absolvidos de crimes de violência doméstica, Bárbara Guimarães parece retomar os momentos felizes e tranquilos.



Esta semana, o Correio da Manhã revelou que o antigo casal chegou a acordo na Justiça sobre a custódia dos filhos. Por acordo de ambos, o antigo ministro fica com a custódia de Dinis (14 anos) e a apresentadora com a custória de Carlota (7).