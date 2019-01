Irmã de Cristiano Ronaldo partilhou interpretação de fado para os seus milhares de seguidores na rede social Instagram.

Esta quinta-feira, Kátia Aveiro partilhou com os seus seguidores na rede social Instagram um vídeo de uma atuação que fez, em Paris, França.



Nesse momento, a irmã de Cristiano Ronaldo aparece a cantar 'Gente da Minha Terra', fado com letra de Amália Rodrigues e interpretado pela fadista Mariza, para uma plateia de fãs.



"Já, já, volto de novo. Planos no forno", pode ler-se na descrição que se faz acompanhar pelo vídeo, onde também se refere a Deus e às saudades que tem de cantar fado em Paris.