Jornal italiano diz que internacional português acredita estar a ser alvo de um plano dos merengues para sabotar a sua carreira.

Cristiano Ronaldo, que está acusado de violação sexual pela ex-modelo norte-americana Kathryn Mayorga, diz estar a ser alvo de um plano do Real Madrid para sabotar a sua carreira, segundo avança o jornal italiano La Repubblica.



De acordo com o mesmo jornal, o internacional português, que é acusado de mais de 10 crimes, relaciona as acusações com o clube espanhol pelo facto de a acusação de Mayorga remontar a 2009, antes de Ronaldo se transferir para o Real Madrid.



Segundo a imprensa italiana, Ronaldo diz que se trata de uma vingança do clube e do presidente Florentino Pérez.



Recorde-se que o treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, garantiu que Cristiano está convocado para o jogo deste sábado com a Udinese e "pronto para jogar".