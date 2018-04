O cantor Justin Bieber esmurrou um homem e empurrou-o contra uma parede depois deste ter agarrado uma mulher pelo pescoço numa festa no festival Coachella, nos EUA.Segundo avança o TMZ , Bieber foi convidado para uma festa de celebridades com um amigo e estava a divertir-se quando um homem entrou e atacou uma mulher. Várias fontes referem que o atacante estaria drogado no momento do incidente e que se terá descontrolado ao ver a ex-namorada.Agarrou a mulher pelo pescoço e não a largava quando o artista canadiano se aproximou, berrando ao homem e ordenando-lhe que parasse. Como tal não aconteceu, Bieber acabou por esmurrá-lo e empurrá-lo contra uma parede, libertando a mulher.O atacante foi expulso da festa e acabou por ser detido pelas autoridades.