Com 119 milhões de seguidores no Instagram, quem é que precisa de um agente imobiliário? O cantor canadiano Justin Bieber estará interessado em vender a sua mansão de Beverly Hill, onde vive com a modelo e mulher Hailey Bieber, e decidiu partilhar várias fotos do imóvel na sua conta de Instagram, pedindo até preços."Acho que quero vender a minha casa de Beverly Hills. Quem é que a quer?", apontou o cantou na descrição de uma das fotos. Noutra perguntou ainda: "Quanto dão por ela?" A casa tem mais de 560 metros quadrados, cinco quartos, sete casas de banho e uma casa de banho, bem como algumas acomodações de luxo, como uma biblioteca, uma cave de vinhos e uma sala de cinema particular.Os comentários foram aos milhares. Muitos ofereceram um dólares, vinte dólares, ou seja, quantias muito baixas, mas será difícil algum dos seus seguidores dar o valor real da casa: 7,7 milhões de dólares. Veja acima as fotografias da mansão.