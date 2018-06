Recorde-se que Johnny Deep está longe da sua aparência comum. O declínio do protagonista de 'Pirata das Caraíbas' começou quando foi acusado de violência doméstica por Amber Heard, e depois, no ano passado, declarou estar falido.







Johnny Depp encontrou-se com fãs em São Petersburgo, na Rússia, onde tirou fotografias que estão no centro de uma nova polémica. O actor, de 54 anos, surgiu em várias fotografias muito magro, pálido, de cabelo curto, levantando dúvidas sobre o seu estado de saúde.Apesar dos rumores do seu estado de saúde, Johnny Depp continua a digressão com a sua banda, The Hollywood Vampires, que também já actuou em Portugal no festival Rock in Rio.