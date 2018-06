Já nasceu o primeiro filho da actriz Eva Longoria com o seu marido, José "Pepe" Bastón. O mundo deu as boas vindas a Santiago Enrique Bastón esta terça-feira no Centro Médico de Cedars-Sinai em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, com 3,090 quilogramas.

O casal partilhou a primeira imagem do bebé com a revista Hola afirmando que estão "muito agradecidos com esta bênção". Apesar de este ser o primeiro filho de Longoria, com 43 anos, a adição à família junta-se a três filhos do antigo casamento de Bastón.

O mexicano é presidente da Televisa, a maior empresa de comunicação na América Latina. A relação com a actriz começou em 2013, tendo ambos casado em Maio de 2016, no México.

Em Maio deste ano, Longoria celebrou a vinda do seu bebé com uma festa-pijama na sua casa, em Los Angeles.



Eva Longoria ficou famosa pela sua participação na série Donas de Casa Desesperadas.