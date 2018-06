É oficial: em 2019, o Festival da Eurovisão da Canção vai acontecer em Israel. O anúncio foi feito pela União Europeia de Radiodifusão (EBU, na sigla em inglês), que publicou um comunicado a anunciar que o grupo de referência da Eurovisão, e o KAN, estação estatal israelita, reuniram-se em Genebra, na Suíça.Depois de semanas de dúvidas, a EBU anunciou que já deu "início às discussões" sobre a edição do próximo ano do evento, "a ser sediada em Israel".A reunião em em Genebra, na Suíça, contou com a União Europeia de Radiodifusão, com o grupo de referência da Eurovisão, com um representante da RTP e com a direcção do KAN.Ainda não são conhecidas as datas e a cidade onde vai acontecer o evento. Até ao momento, revela a imprensa internacional, Jerusalém, Telavive, Haifa e Eilat já manifestaram interesse em acolher o mesmo.