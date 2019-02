Conta oficial no Instagram do filho mais velho do rei Abdullah II e da rainha Rania mostra o dia-a-dia de um jovem cada vez mais próximo do cargo que vai ocupar. Família, desporto e cerimónias oficiais são uma constante das publicações.

É a estrela em ascensão da família real da Jordânia e um dos nomes de uma nova geração de líderes que se adapta às tecnologias atuais para tornar o trono mais próximo do povo. Hussein bin Abdullah II, filho mais velho do rei Abdullah II e da rainha Rania, tem 1,7 milhões de seguidores na rede social Instagram, onde partilha o seu dia-a-dia e as suas paixões. Família, desporto, cerimónias oficiais, tudo faz parte da vida do jovem de 24 anos que nasceu para reinar e se tem preparado para isso.



Foi nomeado herdeiro ao trono com dez anos, altura em que o pai afastou do cargo Hamzah bin Hussein, meio-irmão do atual rei. Ainda não era maior de idade, quando começou a participar em cerimónias oficiais, substituindo Abdullah II. Em 2010, liderou o Dia das Forças Armadas e as cerimónias de aniversário da Grande Revolta Árabe, momento que é considerado o primeiro ato diplomático da sua carreira. Atualmente, desempenha muitas vezes as funções de regente quando o rei se encontra ausente do país.



Em 2015, presidiu à reunião do Conselho de Segurança da ONU, aproveitando para falar do papel da juventude na luta contra o terrorismo. Foi, então, a pessoa mais nova de sempre a desempenhar tal papel e o então secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-Moon, apelidou-o de "um dos líderes do século XXI".



A sua influência estende-se também às redes sociais, que começou a usar em Janeiro de 2014. É aqui que partilha momentos junto da família, destacando-se a relação com os irmãos mais novos, o espírito humanitário semelhante ao da mãe, a participação em eventos oficiais junto de alguns dos políticos mais influentes do mundo, o amor à Jordânia - que reforça com imagens de paisagens locais - e a paixão pela prática desportiva.



Hussein estudou História Internacional na Universidade de Georgetown, em Washington DC, e frequentou a academia militar briitânica Sandhurst, por onde passou o príncipe William também.