35 coisas que não sabe sobre Rania, rainha da Jordânia

1. Cresceu numa família palestiniana que fugiu das tropas israelitas de Tulkarem, a norte da Cisjordânia, em 1967, para se estabelecer no Kuwait.

2. É muitas vezes comparada à princesa Diana por ter um compromisso social com o povo da Jordânia e sobretudo pelas acções de solidariedade em que trabalha. Por coincidência, celebra o seu aniversário no mesmo dia em que Diana morreu, 31 de Agosto.

3. O seu pai, Faisal Sedki Al Yassin, era médico e a sua mãe, Ilham Yassin, era ama.

4. É a irmã do meio de três irmãos e foi através da sua irmã mais nova que conheceu o rei Abdalá.

5. Frequentou o ensino primário e secundário na escola britânica New School, no Kuwait, porque o pai quis que tivesse uma educação aberta ao mundo.

6. A família só regressou à Cisjordânia quando o Iraque atacou o Kuwait durante a primeira Guerra do Golfo. Rania regressou com eles.

7. Apesar de muitas das suas amigas terem decidido estudar nos Estados Unidos, preferiu tirar um curso superior em Gestão, na Universidade Americana do Cairo, no Egipto.

8. Depois de se licenciar, em 1991, trabalhou no departamento de marketing do Citigroup e mais tarde na administração da Apple na capital da Jordânia.

9. Já surgiu na lista de mulheres mais bem vestidas do mundo da Vanity Fair.

10. Foi a primeira rainha com Twitter (onde tem hoje mais de 10,6 milhões de seguidores). Também tem Instagram, Facebook, Flickr e um canal próprio no YouTube.

11. Bono, o vocalista dos U2, é um dos amigos da rainha.

12. Não usa véu, só quando entra numa mesquita. Por diversas vezes apelou às mulheres árabes que julguem antes o que está no interior da sua cabeça em vez do que está por cima.

13. O rei Abdalá ficou rendido à sua capacidade comunicativa, ao seu sentido de humor e à sua paixão por desporto.

14. Por outro lado, Rania não se apaixonou à primeira vista. Abdalá terá pedido a um amigo que levasse bombons a Rania e ela recusou. Depois, convidou-a para jantar (convite, esse, que foi aceite) e conquistou-a com um menu japonês de frango, gambas e vitela.

15. Abdalá pediu-a em casamento à porta do carro e não houve um "sim" do lado de Rania: o sorriso confirmou que aceitava.

16. O designer britânico Bruce Oldfield desenhou o seu vestido de noiva, com bordados em ouro.

17. Casaram a 10 de Junho de 1993, cinco meses depois de se conhecerem.

18. Têm quatro filhos: Hussein, Imán, Salma e Hashem.

19. O filho mais velho, Hussein, estuda Ciência Política na Universidade de Georgetown e um dia será rei da Jordânia.

20. Niza, Saint Tropez e Palma de Maiorca estão entre os seus destinos preferidos.

21. Quando celebrou o 40.º aniversário fez uma festa no deserto Wadi Rum (o cenário do filme Lawrence da Arábia) com cerca de 600 convidados.

22. Rania e Abdalá estavam em Paris quando decorreu o atentado à sede do jornal Charlie Hebdo e assistiram à manifestação em memória das vítimas.

23. É impulsionadora da Semana de Design de Amman, um projecto criado para potenciar as artes no país hachemita.

24. Em 2013, entregou um prémio a Malala, a jovem paquistanesa que foi atingida com um tiro na cabeça por defender a educação feminina.

25. Está presente em fóruns internacionais relacionados com questões ambientais e de direitos dos animais: é defensora dos direitos dos ursos polares, por exemplo.

26. É Defensora Eminente da UNICEF desde 2007 e Presidente Mundial Honorária das Nações Unidas para a Educação das Mulheres.

27. Quando foi anunciado que Rania seria rainha, Noor da Jordânia (ex-rainha e viúva do rei Hussein) afastou-se de Rania, mudando-se inclusive no dia seguinte para Washington.

28. Em 2005, a revista americana Harper’s Bazaar nomeou-a a terceira mulher mais bonita do mundo.

29. Aos 28 anos, tornou-se a mais jovem rainha do mundo, quando Abdalá foi coroado rei. Usava um vestido Elie Saab.

30. Participa no Fórum Económico Mundial e noutras conferências onde estão presentes líderes internacionais.

31. Prada e Gucci são as suas marcas de carteiras preferidas.

32. Deu uma entrevista a Oprah Winfrey onde falou abertamente sobre o Islão e o papel da mulher nessa religião.

33. Está na lista das mulheres mais poderosas da revista Forbes.

34. Mãe e filha já usam os mesmos vestidos (no Dia Nacional da Jordânia, Salma usou um vestido roxo e preto; mais tarde, numa fotografia oficial, Rania apareceu com o mesmo vestido).

35. O estilo de Letizia, rainha da Espanha, é muitas vezes comparado ao de Rania (ou vice-versa). Mais recentemente, também Melania Trump, a primeira-dama americana, coincide nalgumas das preferências de moda da rainha da Jordânia.