Ouça Meghan Markle a narrar um novo documentário da Disney+

Meghan Markle, a mulher do príncipe Harry, é a narradora de um novo documentário disponível no serviço Disney+: Elephant. O filme está disponível desde 3 de abril na plataforma e é possível ver um excerto aqui:Markle terá assinado um contrato com a Disney no início do ano, depois de ter sido anunciada a sua saída e a do marido como membros séniores da família real britânica.Porém, Markle encontrou-se pela primeira vez com Mark Linfield e Vanessa Berlowitz, os realizadores do filme, em 2017, numa viagem ao Botswana. No passado outono, em Londres, gravaria a narração.O documentário acompanha dois elefantes africanos, Shani e a sua cria Jomo, durante uma migração no deserto do Kalahari.