Um almoço a dois para tentar curar feridas. A rainha Isabel II e o neto mais novo, Harry, reuniram-se este domingo durante quatro horas no castelo de Windsor e a imprensa britânica diz que tudo correu bem.

O almoço foi o primeiro encontro a sós entre a monarca e o filho de Carlos e Diana desde que Harry e a mulher, Meghan, anunciaram a decisão de deixar de ser membros seniores da família real britânica e passarem a viver entre a América do Norte e o Reino Unido.

Segundo a imprensa britânica, o almoço decorreu num ambiente tranquilo e tanto Isabel II, como Harry, puderam falar abertamente sobre os planos dos duques de Sussex. A monarca terá avisado o neto que é vital que Harry e Meghan não explorem o seu estatuto real, nem tenham ganhar dinheiro como o mesmo. Daí que seja inflexível na decisão de não permitir que usem a palavra "royal" na sua fundação.

Ainda assim, Isabel II deixou as portas do regresso dos duques e do filho, Archie, abertas. "Vocês são muito amados e serão sempre bem-vindos" foi a frase de despedida de Isabel II, segundo fontes próximas citadas pelo The Sun.

Harry tem estado em Frogmore Cottage, a residência familiar em Inglaterra. Por estes dias, chegará Meghan, sem o filho. O casal vai participar no serviço religioso que marca o Dia da Commonwealth, na Abadia de Westminster.