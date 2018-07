Os representantes da coroa do Reino Unido gastaram, durante o ano de 2017, cerca de 5,6 milhões de euros em peças de vestuário, um aumento de 1,6 milhões em relação ao ano anterior – em que foram gastos cerca de 4 milhões. A conclusão é do jornal britânico The Telegraph.

Este período coincide com os primeiros quatro meses de casamento entre o príncipe Harry e Meghan Markle. Inclui o número elevado de presenças em eventos públicos que ambos fizeram. No entanto, este pouco terá a ver com a ex-actriz, uma vez que esta usava o seu próprio dinheiro em peças de roupa até à sua união com o príncipe.

Em vez disso, a grande responsável é mesmo a rainha Isabel II. Desde que a líder da monarquia começar a delegar funções aos seus descendentes - incluindo Kate Middleton e o príncipe William, e Harry e Meghan -, estes tiveram de começar a marcar presença em mais eventos, o que implica um maior custo em vestuário.

E quem paga a conta? Ora, como principal herdeiro do trono, é o príncipe Carlos que está incumbido dessa tarefa, para a qual despende dinheiro das suas receitas como Duque de Cornwall. As viagens, por seu lado, são pagas pela rainha e vêm do Fundo Soberano que é, essencialmente, dinheiro proveniente de impostos.