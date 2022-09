Funcionários de Carlos III surpreendidos com aviso de despedimento

Cerca de 100 funcionários de Clarence House, a residência real onde vivia Carlos III quando era o príncipe herdeiro, estão a ser notificados para reuniões com vista ao despedimento. De acordo com o jornal The Guardian, os avisos surgiram até durante a missa de homenagem a Isabel II que decorreu em Edimburgo.