Cantora não está a saber lidar com o estado de saúde do pai.

A cantora Britney Spears foi internada numa unidade de saúde mental, segundo avança esta quarta-feira o site TMZ. Fontes ligadas à cantora revelaram que Britney ficou perturbada com a doença do pai, Jamie, cujo estado de saúde tem vindo a piorar.



Jamie Spears já passou por duas cirurgias aos intestinos. Os problemas de saúde do pai da artista começaram no final do ano passado, depois de uma doença no cólon.



De acordo com a mesma fonte, a cantora entrou nesta unidade de saúde mental há cerca de uma semana, onde permanecerá durante cerca de 30 dias.