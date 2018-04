A nova companheira do príncipe Ernst de Hannover é portuguesa. Nove anos depois de se separar com Carolina do Mónaco, apesar de ainda estar oficialmente casado, o alemão levou Madalena Bensaude, de 51 anos, ao casamento do filho Christian.Segundo os tabloides alemães, que descobriram o relacionamento, o casal conheceu-se em Munique. Antes, a portuguesa esteve casada com Tassilo Sandizell, um membro da realeza alemã. Por tal casamento, a portuguesa mantém o título de condessa e terá sido dentro do círculo da alta sociedade alemã que conheceu Ernst.Madalena Bensaude casou-se aos 27 anos com o conde Tassilo Sandizell, proprietário de um castelo de encantar na Baviera, e os dois têm dois filhos: um rapaz e uma rapariga.