O ex-jogador do Benfica dedicou uma mensagem emocionante à mulher, com quem tem 2 filhas.

Brenda Mattar, a mulher de Luisão, celebra esta segunda-feira, dia 3, mais um aniversário, e o ex-jogador do Benfica fez questão de lhe dedicar uma mensagem muito romântica nas redes sociais.



"03/12/1983 Deus me dava um dos maiores presentes que eu poderia ter na vida, sim apenas nos casamos há 12 anos atrás, mas o presente foi nós que ganhamos quando essa mulher maravilhosa nasceu", começou por escrever Luisão no seu Instagram.



"Parabéns meu amor, que caráter incrível, que mãe, que esposa, que companheira... que seu dia seja repleto de bençãos!!! Te amamos!!!", concluiu o craque.





Recorde-se que Luisão – alcunha de Ânderson Luís da Silva – e Brenda casaram em 2006. O casal brasileiro tem 2 filhas, Sophia e Valentina.