A apresentadora accionou o botão de pânico que permite chamar a polícia a qualquer hora do dia.

A polícia voltou a ser chamada a casa de Bárbara Guimarães, em Lisboa, depois da apresentadora ter accionado o botão de pânico - um sistema que permite a vítimas de violência doméstica pedirem apoio de forma imediata - ao aperceber-se da presença do ex-marido, Manuel Maria Carrilho, na entrada do prédio.



As autoridades deslocaram-se ao local e falaram com a apresentadora, com o ex-ministro da cultura e tomaram conta da ocorrência. Carrilho negou ao Correio da Manhã ter entrado no prédio e que a apresentadora lhe havia roubado um cheque no valor de 35.000 euros.



