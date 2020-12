Eminem pede desculpa a Rihanna por ter ficado ao lado de Chris Brown

O rapper Eminem usou a sua nova música para pedir desculpa a Rihanna por ter ficado ao lado do ex-namorado desta, Chris Brown, no caso de violência doméstica, em 2009.Na música Zeus, Eminem canta: "E peço desculpas de todo o coração a Rihanna por aquela música que acabou divulgada/Sinto muito, Rih, não era para te causar tristeza." Eminem refere-se uma canção com dez anos, que acabou divulgada na internet em 2019, em que dizia "claro que estou do lado de Chris Brown".A música Zeus faz parte do álbum surpresa de Eminem Music to be Murdered By Side B e que foi lançado esta sexta-feira.Na época em que a música foi parar à internet, o porta-voz do rapper referiu que se tratava da divulgação sem autorização de uma coisa com mais de dez anos. "Depois de Eminem a ter gravado, ele descartou-a e reescreveu-a."Nesta nova música, Eminem defende-se da letra que foi divulgada, dizendo "era errada para mim". Eminem e Rihanna colaboraram diversas vezes, como no single número nos EUA em 2010 Love the Way You Lie ou Numb em 2012.Chris Brown declarou-se culpado da agressão de que Rihanna foi vítima em 2009. Foi condenado a cinco anos de pena suspensa e serviço comunitário.