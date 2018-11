Meghan Markle e a mãe, Doria, vão passar a consoada na casa de Sandringham. E não vão escapar às tradições dos Windsor.

A família real britânica prepara-se para receber Meghan Markle e a sua mãe, Doria, nas festas de Natal que, como de costume, se realizam na casa de campo de Sandrigham, em Norfolk, onde já arrancaram as decorações. A mulher de Harry e a progenitora vão viver momentos especiais, guiados pelo protoloco, a tradição e o humor.



Segundo o The Sun, um dos momentos da festa passa pela subida à balança de todos os elementos dos Windsor: antes e depois do jantar de Natal, a rainha, Isabel II, faz questão que toda a família se pese numa balança do século XIX para comparar os pesos. A tradição começou no reinado de Eduardo VII, nos inícios de 1900, e dura até agora - o objectivo era perceber se os convidados tinham gostado do banquete, que, tal como agora, incluia peru.



Das festas de Natal da família real britânica fazem ainda parte a ida à igreja em St. Mary Madgalene, assistir ao discurso da rainha e a troca de prendas engraçadas.



A passagem de ano também se celebra em Sandrigham.