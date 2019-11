A tômbola do sorteio de Dolores fica numa área da praça da alimentação do shopping Marina, no Funchal. Vai girar à hora do almoço desta quinta-feira (dia 31), no restaurante típico Cascatas e Girassóis, da matriarca do clã Aveiro. O prémio? Uma camisola autografada pelo filho, Cristiano Ronaldo, de forma a aumentar (ainda mais) a clientela.Mas o sucesso nos tachos é somente uma peça na engrenagem de fazer milhões porque Dolores Aveiro revela-se, sobretudo entre 2018 e 2019, uma máquina de publicidade (desde a banana da Madeira, a primeira em 2016; passando pela margarina Planta, aos caldos Maggi; células estaminais BebéCord; Fábrica dos Óculos, até ao dueto com Tony Carreira e à linha de azeites e vinhos com o seu nome. Por campanha recebe cerca de 100 mil euros, segundo confirmou a SÁBADO junto de várias fontes.