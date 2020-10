Diamantino Martins: o homem que arranja famosos para as festas

Há uns meses, Diamantino Martins trocou a mesa da sala e os amigos que frequentam a sua casa perguntaram-lhe porque se tinha desfeito do móvel, que testemunhou tantas horas de conversa. Ele respondeu-lhes, na brincadeira: "Aquela mesa sabia demasiado". "Diamante", como é tratado, é o relações públicas que todos os famosos conhecem e que os convida para as áreas vip do Rock in Rio, do Nos Alive ou do Meo Sudoeste. E não só – a maioria já o acompanhou em muitas das centenas de viagens que fez. Esses amigos até lhe ofereceram uma volta ao Mundo quando ele comemorou 50 anos.





Íntimo de muitas figuras públicas, Diamantino garante que nunca traiu a confiança de nenhuma e que já criou "incompatibilidades" com alguma imprensa que tenta recorrer a ele como fonte sobre a vida privada das estrelas. "O respeito pelas pessoas é a regra de ouro do meu trabalho. Se eu não fosse assim, ninguém confiava em mim", diz. Mas nem todos são amigos, alguns são só conhecidos que já lhe criaram situações atípicas. Como quando apareceu envolvido num caso judicial, apenas por ser íntimo das estrelas. O seu nome aparece citado nas escutas da operação Lex, que envolve o juiz Rui Rangel. Em 2013, o relações públicas – que conhecia o magistrado através do irmão, Emídio Rangel, antigo diretor da SIC e um dos convidados vip nos seus eventos – pediu-lhe ajuda no sentido de agilizar um processo criminal pendente contra uma empregada que o teria "roubado". Depois de várias mensagens trocadas, ao longo de meses, de um encontro na pastelaria Versailles e de Rangel lhe garantir que o assunto estava a ser tratado, o juiz pediu-lhe convites para o Rock in Rio. Diamantino entregou-lhe dois ingressos para a área vip do Continente, como era habitual.



"O Diamante é o maior agregador de pessoas que eu conheço, tem uma energia muito própria e quando está a trabalhar controla tudo, é uma máquina. Por outro lado, não consegue desligar, contemplar uma paisagem não é com ele. Às vezes, tenho que lhe dizer: ‘Mano, senta-te e relaxa’", conta à SÁBADO o ator Ricardo Pereira.