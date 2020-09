O rei emérito de Espanha, Juan Carlos, está há mais de um mês hospedado no 3.º hotel mais caro do mundo, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos mas "já só pensa em voltar" a Espanha para navegar o seu barco Bribón 500.

Ao jornal El Español, amigos íntimos contam que o antigo monarca espanhol estará a preparar um eventual regresso a Madrid, depois de não ter sido formalmente acusado no caso de corrupção na construção do comboio de alta velocidade entre Medina e Meca, na Arábia Saudita.

"Por muito luxo que tenhas, se estás sozinho, ficas aborrecido, é deprimente", aponta um amigo de Juan Carlos, que o descreve como "muito sozinho e sem grande coisa para fazer".

Segundo o jornal espanhol, o rei emérito passa o seus dias num dos 22 quartos especialmente desenhados para receber antigos ou atuais chefes de estado num dos hotéis mais luxuosos dos Emirados Árabes Unidos. O quarto onde está tem 280 metros quadrados, vista para a praia privada de cerca de 1,3 quilómetros e serviço de mordomo 24 horas por dia, mas não enche as medidas ao antigo monarca.

Isso e a conta ao fim de 47 dias. O custo por noite daquele que é o 3.º hotel mais caro do mundo é de seis mil euros por noite, pelo que a fatura já chega aos 282 mil euros (o artigo e as contas do El Español referiam-se a este sábado e apontavam apenas 264, mas não existiu qualquer atualização de que Juan Carlos tenha saído do Emirates Palace).