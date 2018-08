Lady Gaga pediu desculpa à família do modelo Rick Genest, conhecido como Zombie Boy, por ter sugerido que se suicidou. Genest morreu na passada quinta-feira após cair do quarto andar do prédio onde morava.

"Por respeito à família do Rick, ao próprio e ao seu legado, peço desculpa se falei cedo demais. Não há testemunhas ou provas que corroborem qualquer motivo para a sua morte. Não quero propagar uma conclusão injusta", escreveu a cantora através do Twitter.





Out of respect for Rick's family, Rick & his legacy I apologize if I spoke too soon as there was no witnesses or evidence to support any conclusion for the cause of his death. I in no way meant to draw an unjust conclusion My deepest condolences to his entire family and friends. pic.twitter.com/CJ9AdOJ22j