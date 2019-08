O rei emérito espanhol, Juan Carlos, de 81 anos, fou submetido, este sábado, a uma cirurgia cardíaca, na clínica Quirón de Pozuelo de Alarcón, em Madrid, a 17.ª operação da sua vida. Segundo a diretora da unidade hospitalar em Madrid, Lucía Alonso, citada pelo El Pais, a cirurgia "foi um êxito". A cirurgia incluiu a realização de três bypass aorto-coronários durante a intervenção. O monarca, de 81 anos, encontra-se agora na Unidade de Cuidados Intensivos, sob observação médica.



A operação estava programada desde junho de 2018, uma intervenção considerada necessária após exames médicos na mesma clínica na qual será operado. O responsável pela realização da operação foi o chefe do departamento de Cirurgia Cardíaca daquela unidade de saúde, Alberto Forteza, que também lidera Cirurgia Cardiovascular do Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, em Madrid.



Juan Carlos deu entrada na clínica na noite da passada sexta-feira e foi operado na manhã deste sábado. O filho, rei Felipe, e a mulher, a rainha Sofia, chegaram à clínica durante a operação para acompanhar a recuperação do rei emérito espanhol.

A última intervenção cirúrgica aconteceu a 7 de abril 2018, com foi substituída uma prótese no seu joelho direito.

Depois de ter abdicado da coroa em 2014, a favor do filho, Juan Carlos abandonou as suas atividades oficiais a 2 de junho deste ano.