Ricardo Araújo Pereira em isolamento após contacto com infetado

O apresentador e humorista Ricardo Araújo Pereira participou esta sexta-feira no seu programa da SIC, "Governo Sombra, por videochamada. Revelou depois que esteve em contacto com uma pessoa infetada com a Covid-19 e que vai ser testado, encontrando-se em isolamento profilático.

No programa, Ricardo Araújo Pereira revelou que o seu "principal sintoma é o mau perder" e que agora o podem comparar a Cristiano Ronaldo, esse sim infetado pelo novo coronavírus. "Pode dizer-se exatamente o mesmo sobre mim: este homem é um combatente, este homem vai expulsar o bicho e o bicho não sabe com quem é que se meteu."

O humorista brincou com a situação, referindo que "ninguém quer estar ao pé" de si, mas que já está "habituadíssimo" à situação.

Esta não é a primeira vez que Ricardo Araújo Pereira fica em isolamento devido à Covid-19. Em abril, o apresentador e toda a sua familiar estiveram em quarentena após um destes apresentou sintomas do novo coronavírus.