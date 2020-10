Cristina Ferreira em isolamento após contacto com cantora infetada

Cristina Ferreira encontra-se em isolamento depois de ter sido uma das pessoas com quem Bárbara Bandeira contactou nos últimos dias. A jovem artista, que esteve presente no programa 'Dia de Cristina' na última quarta-feira, soube esta sexta-feira, 23 de outubro, que tinha testado positivo à Covid-19 Um cenário antecipado pela nova diretora de Entretenimento e Ficção da TVI."Quando soubemos da possibilidade, tomamos todas as medidas indicadas como essenciais nestes casos. Avisamos todas as pessoas que tiveram contato com ela para ficarem atentos. Eu fiquei imediatamente em isolamento e aguardamos agora os dias recomendados para fazer o teste uma vez que não tenho sintomas", esclareceu a apresentadora através das redes sociais.Cristina esclareceu, ainda, que realizou teste sereológico ao novo coronavírus com resultado negativo, mas vai ser sujeita a novo despiste dentro de três dias."Já falei com a Bárbara que está bem, com sintomas ligeiros. O meu beijinho para ela. Estejam todos atentos. Este, como dizem as autoridades de saúde, é um período de picos de infeção, e devemos estar resguardados. Se a minha situação se alterar voltarei para vos dar notícias", completou.