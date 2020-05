No primeiro fim de semana de desconfinamento e com temperaturas acima dos 25 graus, não houve quem resistisse a um treino ao ar livre ou a um banho de mar ou de piscina, como Diogo Amaral, Jani Gabriel, Rita Pereira, Oceana Basílio – que segundo diz a imprensa cor-de-rosa se separou novamente de José Fidalgo –,entre outros.

Bárbara Norton de Matos foi dar um mergulho à praia do Tamariz, no domingo, às 9 horas da manhã, e teve alguns seguidores a criticá-la por não estar a cumprir as restrições nas praias. A atriz, que faz Sofia na novela Nazaré, na SIC, irritou-se e partilhou o plano de desconfinamento aplicado pelo concelho de Cascais nas praias da zona. "Fica aqui o que se pode e não se pode fazer no concelho de Cascais. Só para esclarecer a quantidade de críticas feitas no meu Instagram. Sou uma cidadã cumpridora das leis", escreveu Bárbara.

Na esplanada com confiança

Cristina Ferreira - campeã de seguidores no Instagram, com 1,3 milhões - também foi à praia, mas não vestiu o biquíni e Jessica Athaíde levou o pequeno Oli, que está a dias de completar um ano, à piscina. Já o ator Pedro Lima preferiu jogar à bola com os filhos, Teresa Guilherme deu um passeio no campo no meio das ovelhas e Cláudia Vieira não falhou o seu treino diário.

Esta segunda-feira, com a abertura dos restaurantes, o ministro das Finanças, Mário Centeno, publicou uma foto a almoçar numa esplanada com a legenda: "Depois de tantas semanas de confinamento, chegou o momento de gradualmente regressar aos pequenos hábitos da vida em sociedade. Com as devidas cautelas mas com confiança para revitalizar a nossa economia".