Como a família real inglesa realmente passa o Natal em Sandringham

Isabel II chegou esta sexta-feira a Sandringham, propriedade que fica no condado de Norfolk, a cerca de 180 quilómetros de Londres, local onde a família real inglesa se reúne durante as Festas. E não é apenas o local que se mantém ao longo dos anos. Segundo o documentário Sandrigham: The Queen at Christmas (Sandrigham: A Rainha no Natal), a Consoada e o Dia de Natal são marcados por vários momentos que se repetem sempre que os Windsor se reúnem.





St. Mary Magdalene. Antes de deixarem a herdade, tomam o pequeno-almoço juntos, sendo que são os próprios "que se servem". Isabel II oferece a todos os convidados, incluindo os cães da família, uma meia de Natal, com fruta e prendas.



O almoço de Natal, depois do serviço religioso, também segue a tradição: puré de batata, cherovia refogada com parmesão, cenoura e molho e ainda couves de Bruxelas servida com cebola e bacon desfiado.





Por norma, é apenas a dia 24 que a família se junta toda na casa de família, sendo que o primeiro evento está tradicionalmente marcado para as 18h00: os membros mais velhos dos Windsor reúnem-se na sala de estar e trocam prendas de Natal entre si que devem ser tão "divertidas" quanto possível, em vez de caras, segundo o Express. Foi revelado que Harry já presentou o irmão William com uma escova, brincando com a calvice do herdeiro do trono, e que Kate deu ao cunhado um livro que brincava com a sua solteirice - ainda antes do casamento com Meghan : "Planta a tua própria namorada", em tradução livre. Isabel II já foi presenteada com um avental - ainda que se imagine que a rainha não se aproxima da cozinha.Esta tradição de abrir os presentes na Consoada é uma herança germânica que os duques de Cambridge - William e Kate - parecem não manter. O ano passado, recorda o jornal britânico, a duquesa revelou que os filhos se levantaram "muito cedo" no dia 25 para abrir as prendas, dando a entender que estes não tinham participado na troca da véspera.Mais tarde, pelas 19h30, a família real para um cocktail de boas-vindas. Por norma, a recepção é gerida pelo Príncipe Filipe, que serve algumas bebidas "capazes de deixar KO" qualquer convidado, revela o documentário. A rainha bebe martini, Filipe cerveja e também há quem prefira champanhe.Este ano, não se sabe se o duque de Edimburgo pode cumprir a tradição, visto que foi internado, esta sexta-feira, por precaução. A seu cargo, por norma, está também a colocação da estrela no topo da àrvore de Natal.A família real passa depois para a mesa, onde disfruta de uma refeição de seis pratos à luz das velas - o menú é apresentado em francês. A noite de Consoada acaba com uma festa com música e cantorias e ninguém se deita antes de Isabel II recolher. "Claro que ninguém vai para a cama antes da Rainha, da mesma maneira que quando a princesa Margarida era viva ninguém se deitava antes dela", explicou uma das especiaistas ouvidas no documentário Ingrid Seward.Independentemente da hora a que recolhem, os Windsor têm que se levantar cedo no dia de Natal para assistir à missa na IgrejaÀs 15h00, a família reúne-se para ouvir o discurso de Natal da rainha, transmitido anualmente na televisão. Os especialistas garantem que, apesar de toda a gente pensar num cenário "extremamente formal", os "Windsor passa um maravilhoso e relaxado tempo em Sandringham", havendo tempo inclusive para jogos de mímica.A maior parte dos membros da família real deixam a herdade no condado de Norfolk no dia 26, o Boxing Day, mas Isabel II e Felipe só regressam a Londres em fevereiro.