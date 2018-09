Um gin antes do almoço, vinho a acompanhar a refeição, a seguir um cálice de vinho do Porto, um Martini ao final da tarde e champanhe Veuve Clicquot ao jantar. Era mais ou menos assim a rotina da Rainha-mãe, segundo revela o livro Behind the Throne: A Domestic History of the Royal Household, da autoria do historiador britânico Adrian Tinniswood, lançado esta quinta-feira, 27.

De acordo com testemunhos de várias pessoas que trabalharam na Casa Real, a mãe da Rainha Isabel de Inglaterra era uma "bebedora devota". William Tallon, que foi o seu empregado de maior confiança, mordomo, confidente, conselheiro e espião durante mais de 50 anos, chegou a ser descrito pelo The Telegraph, no seu obituário como "o mágico das bebidas". Preparava-lhe os gins como ela gostava: bem fortes, nove décimas de gin e uma de água tónica. Tallon morreu em 2007 sem nunca ter revelado os segredos do bar de Isabel Bowes-Lyon que, dizem as más línguas, era os mesmos da sua longevidade – viveu até aos 101 anos.

O livro também cita Margaret Rhodes, sobrinha e dama de companhia da Rainha-mãe durante mais de uma década, que conta que a mulher do Rei George VI, um dos membros mais populares da família real inglesa, costumava misturar Dobonnet (um aperitivo doce à base de vinho, ervas e especiarias) antes do almoço - "Uma rotina que não variava". Colin Burguess, seu secretário privado, revela que sempre que a monarca viajava lembrava os funcionários de levar uma garrafa de Dobbonet para os seus cocktails.