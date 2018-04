Shania Twain diz ter sido abusada pelo padrasto em criança

A artista, cujo nome verdadeiro é Eilleen, nunca conheceu o seu pai biológico e adotou o apelido do padrasto quando este se casou com a sua mãe, Sharon. Shania contou ainda que assistiu a várias discussões violentas entre o casal e que o homem chegou até a bater na sua progenitora.



Uma dessas vezes, a cantora decidiu intervir para proteger a mãe mas acabou por ser agredida com um soco no maxilar. Tinha apenas 11 anos.



O casal acabou por morrer tragicamente anos mais tarde num acidente de carro em 1987. Na altura, Shania estava quase a lançar-se em pleno na indústria musical e já tinha saído de casa. Viu-se obrigada a regressar a Ontario, a sua terra Natal, para tomar conta dos seus quatro irmãos mais novos e passou a cantar num hotel para se sustentar.



Só algum tempo depois, em 1993, é que Shania Twain saltava para a ribalta, tornando-se numa das cantoras mais conhecidas e icónicas da sua geração.

Shania Twain alegou ter sido abusada sexualmente e fisicamente pelo padrasto quando era criança. A cantora, de 52 anos, revelou durante uma entrevista que tinha apenas 10 anos quando começou a ser uma vítima nas mãos de Jerry Twain.Em declarações ao The Guardian, Shania revelou que o homem que estava casado com a mãe era "alcoólico, violento e doente mental"."Eu sinto que o abuso sexual anda de mãos dadas com o abuso físico e psicológico quando o agressor é alguém que tu conheces. Os abusadores sentem a necessidade de te manipular e o que eu disse um dia a mim própria foi: 'Ok, há algo de errado com esta pessoa, ele não está bem e a culpa não é minha'", afirmou.