Cláudia Vieira: 'Não compro roupa para usar e deitar fora'

A atriz Cláudia Vieira e a stylist Gabriela Pinheiro juntaram-se para criar um projeto ambicioso. Chama-se OBSIDIAN é uma marca de roupa, 100% portuguesa, feita com materiais sustentáveis, cujo o lema é "menos é mais do que suficiente". A primeira coleção cápsula é apresentada esta quinta-feira, 13, no Portugal Fashion, que está a decorrer no Porto até domingo.







Cláudia Vieira com umas calças de xadrez, da Obsidian

Cláudia e Gabriela conhecem-se há muitos anos, mas ficaram mais próximas a partir de 2019, quando a atriz apresentou o programa Ídolos, na SIC, e convidou a stylist para a vestir. No início de 2020, começaram a falar sobre a criação de uma marca, mas a disponibilidade de ambas não permitia. Entretanto, lançaram o desafio à Raquel Vasconcelos, que está ligada ao marketing e vendas, para se juntar a elas e tudo se concretizou. E porquê Obsidian? "Queríamos um nome que tivesse uma ligação à Natureza e escolhemos a pedra obsidiana, que resume um pouco o que achamos essencial na personalidade da mulher e na nossa marca: resistente, suave, intensa e delicada", explica Gabriela, que faz o styling de figuras conhecidas, como Diana Chaves, Jessica Athayde, Joana Marques, Inês Aires Pereira ou Sofia Cerveira. E acrescenta: "É uma pedra que atrai a positividade e afasta a negatividade".As peças – que custam entre 90 e 340 euros – são fabricadas em poliéster reciclado, produzido através de resíduos de poliéster e de garrafas de plástico, e em algodão supima, feito em fibras mais longas, que resultam em produtos com maciez, brilho e durabilidade. "A primeira coleção, de meia-estação, é composta por nove modelos – um blazer e umas calças em dois tons, com um xadrez criado em exclusivo para nós. Este xadrez casa com uma saia e um trench coat. São peças que podem ser usadas em variadas ocasiões, ou seja, tanto dão para sair à noite como para um dia descontraído". O facto de a coleção ser cápsula, dizem, tem a ver com o respeito pelo meio ambiente: "Para que não haja excesso de stocks nem desperdícios".As vendas vão ser maioritariamente online, através do site da Obsidian e das redes sociais. Mas as clientes mais conservadoras, que gostam de ter contacto com as peças, poderão fazê-lo na Loja das Meias, no Amoreiras, em Lisboa, e no Norte Shopping, e na loja Just Ceuta, na baixa do Porto. "Só não somos 100% sustentáveis porque é impossível. As peças vêm com um cartão, em que explica as características, a origem dos materiais e como tratar a peça de modo a garantir a sua durabilidade. O nosso guarda-roupa pode e deve ser mais pequeno se tivermos uma boa gestão. Há muita roupa que depois de duas ou três lavagens fica com mau aspeto, inutilizada e compra-se outra. Nós queremos mudar esse conceito", revela Cláudia Vieira, que faz de Dina, na novela Lua de Mel, na SIC.Tanto a atriz como a stylist consideram-se ativistas na proteção do Planeta. "Sou muito atenta a tudo, como por exemplo, tenho um carro híbrido, que só utilizo quando é necessário, faço reciclagem, reaproveito peças de guarda-roupa e de casa – não compro nada para usar e deitar fora. Se for a um sítio em que me ofereçam talheres de plástico, imploro para me darem uns normais. Aliás valorizo os sítios que têm práticas sustentáveis. Não posso ver uma torneira aberta e até sou capaz de ser inconveniente com pessoas que desperdiçam água. Faz-me muita confusão!", conta Cláudia Vieira, à SÁBADO.Gabriela também tem muitas práticas de sustentabilidade no seu dia a dia. A mais velha dos seus três filhos é vegan e a outra é muito ligada aos animais: "As duas têm uma preocupação gigantesca com o ambiente, assim como a nível alimentar e de consumo. Insisto imenso com as minhas clientes em fazerem um consumo consciente de roupa. Quem me segue nas redes sociais, vê que eu repito muito a roupa. Quando me pedem consultoria, vou a casa das pessoas e aconselho-as a não deitar fora nem doar peças porque a moda é cíclica. Por exemplo, as minhas filhas usam a minha roupa de quando eu tinha 15 anos. O consumismo tem de ser travado porque estamos a entupir o Planeta com resíduos".Maria, de 12 anos, filha mais velha de Cláudia Vieira, fruto da sua relação com o ator Pedro Teixeira, ainda não usa muito as roupas da mãe, por lhe estarem grandes, mas lá chegará. Quanto aos sapatos, a atriz diz que já partilha os ténis com a filha porque calçam o mesmo número, 38, e lamenta que a Maria venha a ter um pé maior que o dela: "Tenho sandálias de salto alto, lindas e em ótimo estado, que infelizmente ela nunca vai usar".