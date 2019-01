Relação entre a princesa do Mónaco e Dimitri Rassam foi tornada pública em Março de 2017.

Charlotte Casiraghi parece estar longe de encontrar a estabilidade emocional e parece ter entrado em 2019 a viver novo problema pessoal. Segundo a revista espanhola Hola, a princesa do Mónaco separou-se de Dimitri Rassam, apenas três meses depois de terem sido pais de Balthazar.



O casal teria, inclusivamente, casamento marcado para o primeiro trimestre de 2019, mas diferentes maneiras de ver a vida terão levado à decisão da separação. A notícia surgiu cerca de dois meses depois do casal ter sido visto em público junto pela última vez: foi numa festa de Halloween organizada por Carolina, tia da jovem, em Monte Carlo.



A relação de Charlotte com Rassam, de 36 anos, tornou-se pública em março de 2017. Poucas semanas depois, foi oficializado o noivado, com a princesa a surgir no famoso Baile da Rosa com um anel de noivado que chamou a atenção.



Charlotte é mãe de Raphaël Elmaleh (4 anos), fruto de uma relação anterior com Gad Elmaleh.