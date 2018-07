Um chapéu-de-chuva é a causa do último "arrufo" entre Letizia e Felipe, indica a imprensa espanhola. Na última quinta-feira, 28 de Julho, os reis de Espanha estiveram na gala dos Prémios Fundação Princesa de Girona, no Celler de Can Roca (o segundo melhor restaurante do mundo), em Girona.

Devido à chuva, a rainha de Espanha abriu um chapéu-de-chuva logo que saiu do carro. Letizia estava de saltos altos e caminhava no piso molhado, pelo que o rei lhe tentou segurar o chapéu. Em "segundos de tensão", como lhes chamou o El Español, Letizia fez um sorriso forçado e deu a entender ao marido que não precisava de ajuda. O rei acabou por lhe passar à frente e abrigar-se da chuva sozinho. Um segurança acabou por fechar o chapéu-de-chuva de Letizia.





Llegada de los Reyes a la ceremonia de entrega de los Premios de la Fundación Princesa de Girona #PremisFPdGi @A3Noticias pic.twitter.com/p2FHoyOZAU — Antena3Catalunya (@A3Catalunya) 28 de junho de 2018

Letizia já protagonizou uma estranha zanga com Sofia, a mãe do rei de Espanha, ao não deixá-la tirar uma fotografia com as infantas Sofia e Leonor, em Abril.