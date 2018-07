"Com o título quero levar uma mensagem de inclusão, tolerância, respeito e amor", escreveu a sevilhana na legenda de uma foto no Instragam. Ángela Ponce foi eleita para Miss Universo que, a par com a Miss Mundo, outra competição, tem um objectivo: eleger as mulheres mais belas do mundo. A primeira trans a participar no concurso foi a canadiana Jenna Talackova em 2012, quando a organização passou a permitir a participação de misses transexuais.