Letizia não tem descanso. Agora, é o livro polémico do ex-marido

Já muito se falou sobre 'El amor de Penny Robinson', o livro escrito por Alonso Guerrero, o primeiro marido de Letizia Ortiz, e que relata a história de um homem perseguido pelo mediatismo por ter sido casado com aquele que se iria converter na rainha de Espanha.Na apresentação do livro, ontem, 12 de MarçoF, em Madrid o autor falou durante quase uma hora sobre esta obra que tem muito de autobiográfico. Embora no convite à imprensa fosse dada a garantia que o "autor responderia a todas as perguntas", já no local Alonso Guerrero começou por dizer: "Não vou falar de Letizia Ortiz".

Contudo, à pergunta se a rainha de Espanha já teria lido o livro, Guerrero não hesita: "Sim, já leu. As opiniões foram favoráveis". Aproveitou ainda para revelar que "faz muito tempo" que não tem qualquer contacto com a ex-mulher e que só a vê "na televisão".

"É muito incómodo ter a etiqueta de ex-marido de Letizia porque quando apresentei outros livros, muitos bons aliás, a mim só me perguntavam sobre a rainha; é incómodo", confessou ainda o homem com quem Letizia casou em primeiras núpcias. Já à pergunta se este livro é um ajuste de contas, o escritor afiança: "Não é ajuste com ninguém, esse ingrediente não está no livro, é uma recriação viva que tinha de ser contada".