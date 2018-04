A missa de Domingo de Páscoa da família real espanhola ficou marcada por um incidente à porta da Catedral de Palma de Maiorca que demonstrou um momento de tensão entre a rainha, Letízia, e a mãe do rei, a rainha emérita Sofia.

Com o rei emérito Juan Carlos ao longe, Sofia prepara-se para tirar uma foto com as netas, a princesa Leonor e a infanta Sofia, e pousa para os fotógrafos com ambas. Letízia apercebe-se das intenções da sogra e começa a andar à frente de Sofia e das filhas para impedir a fotografia.





A cena foi filmada por vários das pessoas presentes no local e os vídeos tornaram-se virais na Internet. Nas imagens recolhidas é possível ver que Letízia e Sofia ainda trocam algumas palavras e que Leonor chega a tirar a mão da avó do seu ombro. E o rei, Felipe VI, que intervém e acalma os ânimos.

Uma das principais reacções publicadas no Twitter foi a de Marie-Chantal da Grécia, sobrinha de Sofia. "Nenhuma avó merece este tipo de tratamento! Uau. Ela [Letízia] mostrou-se como realmente é", escreveu.





No grandmother deserves that type of treatment! Wow she’s shown her true colours — Marie-Chantal (@MarieChantalUK) 3 de abril de 2018