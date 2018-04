Depois da discussão familiar entre a rainha Letizia e a rainha Sofia, ocorrida após a missa do domingo de Páscoa, a mulher do rei Felipe VI foi vaiada à saída do primeiro evento público em que participou após a polémica estalar.

Na manhã desta quinta-feira, quando saía de um evento sobre o tratamento da informação sobre pessoas com incapacidade nas redes sociais, a rainha Letizia foi vaiada e insultada por um grupo de manifestantes.

"Fora, antipática, frouxa" foram algumas das palavras gritadas pelo grupo, que apupou e assobiou a monarca enquanto esta entrava para o carro, sem reagir ao ataque.





Uma jovem que pertencia ao grupo de manifestantes falou ao El Mundo e explicou que queria que a rainha "agradecesse a todos os espanhóis por darem de comer à família dela" e considerou que Letizia foi "mal-educada por tudo o que fez à sogra", referindo-se ao vídeo que mostra Letizia a evitar que as filha fossem fotografadas junto da avó, a rainha emérita.



Tudo aconteceu no domingo, no final da missa de Páscoa em Palma de Maiorca, quando a família real estava a sair da catedral. A rainha emérita preparava-se para ser fotografada na companhia das netas, mas Letizia parece não ter gostado.



A Casa Real espanhola recusa comentar o caso e Letizia, quando questionada sobre se estava bem ou preocupada com a polémica, optou pelo silêncio.