Cristiano Ronaldo deverá ainda repartir os seus 22 carros por Portugal e Itália.

Portugal, Inglaterra e Espanha. Cristiano Ronaldo jogou nos campeonatos nacionais destes três países. Desde que se tornou profissional, o campeonato em que jogou mais tempo foi no Espanhol, pelo Real Madrid. Ao todo foram oito anos ao serviço dos merengues. Ao longo desses anos, o jogador facturou milhões de euros e adquiriu uma casa, mas agora, como avança o Correio da Manhã, o jogador tenciona vender todo o seu património no país vizinho, avaliado em mais de 20 milhões de euros.



O objectivo do jogador é desfazer-se de tudo aquilo de que era dono em Espanha para cortar todas as ligações ao fisco espanhol, com o qual ainda está em conflito, pelas acusações de fraude fiscal por alegadamente não ter pago os impostos relativos ao que ganhou com os seus direitos de imagem em campanhas publicitárias.



Entre o seu património em Espanha conta-se uma moradia de luxo no bairro de La Finca, nos arredores de Madrid, e uma frota de 22 carros de luxo. E se a casa deve ser vendida, os carros deverão ser levados para Portugal e para Itália.



Já em Turim, o capitão da selecção nacional deve ir habitar numa casa de luxo na colina de Superga.



Depois de ter aterrado em Turim no domingo à tarde, Cristiano Ronaldo jantou num restaurante de luxo na companhia do seu empresário, Jorge Mendes, e do director desportivo da Juventus, Fabio Paratici. No jantar esteve também o jogador português Bruno Alves, que assinou recentemente pelo Parma.