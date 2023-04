Warner Bros e HBO em negociações para avançar com série de Harry Potter

As mais lidas GPS

A multinacional Warner Bros está em negociações para adaptar os livros de Harry Potter – escritos por J.K. Rowling – a uma série da plataforma de streaming HBO Max. De acordo com a Bloomberg, o objetivo da HBO é converter cada um dos sete livros da saga numa temporada, abordando assim mais detalhes da história.



A autora, J. K. Rowling, fará parte do projeto, no entanto, será apenas responsável por assegurar que o conteúdo é fiel aos livros.





David Zaslav, CEO da Warner Bros, já tinha expressado a sua intenção de expandir o universo mágico da empresa. Porém, em novembro disse que pretendia concentrar-se nas franquias existentes. "Vamos concentrar-nos em filmes grandes, bem-amados e reconhecíveis", disse, referindo também o interesse em colaborar com J. K. Rowling, desenvolvendo um projeto sobre Harry Potter.A saga de J. K. Rowling foi adaptada entre 2001 e 2011 a oito filmes protagonizados por Daniel Radcliffe, ator que interpreta Harry Potter, e Emma Watson, atriz que representa Hermione Granger.O mesmo universo deu também origem à saga de filmes Monstros Fantásticos - também produzido pela Warner Bros - uma peça de teatro de sucesso, jogos e outros projetos.