Ator Cuba Gooding Jr. acusado de violação

A estrela de Cuba Gooding Jr. está cada vez mais pálida, depois de ter sido um dos alvos principais do movimento #MeToo, ao ser acusado de agressões sexuais por três mulheres.

O ator norte-americano de 52 anos está agora a ser acusado de uma violação perpetrada em 2013, com a queixa a entrar terça-feira num tribunal federal de Manhattan, em Nova Iorque.

Segundo a denúncia da vítima, que permanece sob anonimato, o ator do filme Jerry Maguire convidou-a a acompanhá-la ao seu quarto do hotel para tomarem uma bebida.

Já no quarto, a mulher explicou na queixa que Cuba Gooding Jr. começou a despir-se à frente dela, e impediu-a de sair do local. O ator empurrou-a antes para cima da cama e violou-a por duas vezes, apesar dos pedidos insistentes da vítima para parar com o ato.

"A nossa cliente fez denúncias muito graves contra Cuba Gooding Jr. e está ansiosa por obter justiça no tribunal", afirmou Gloria Allred, advogada da alegada vítima, que confirmou o pedido de uma indemnização num valor não especificado.

"As alegações são falsas", contrapôs Mark Jay Heller, com o advogado do ator a crer que a queixa será rejeita pelo tribunal.

Recorde-se que, desde o ano passado, cerca de 20 mulheres acusaram Cuba Gooding Jr. de assédio sexual.

O julgamento deveria começar em abril mas foi adiado por tempo indeterminado devido à pandemia do coronavírus.

Vencedor em 1997 do Oscar para Melhor Ator Secundário em ‘Jerry Maguire’, Cuba Gooding Jr. viu a sua carreira cinematográfica ganhar um impulso determinante, seis anos antes, com o filme ‘A Malta do Bairro’.

A interpretação do polémico O.J. Simpson, antiga estrela do futebol americano, na série televisiva ‘American Crime Story’ foi um dos seus papéis mais relevantes nos últimos anos.