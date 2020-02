Quantas horas demorou JLo a maquilhar-se para o Super Bowl?

Aos 50 anos, Jennifer Lopez eclipsou Shakira no show do intervalo do Super Bowl 2020, no passado domingo. Mas por detrás do seu look, inspirado nas top-model de Versace dos anos 90, houve 10 horas de trabalho em maquilhagem, manicura e cabeleireiro. Scott Barnes, maquilhador pessoal da cantora porto-riquenha, conta que começaram pouco depois das 10 horas da manhã e continuou a retocar a estrela pop até às 20h, altura em que subiu ao palco do Hard Rock Stadium, em Miami Gardes, na Flórida, EUA.

Sob escolta policial

Quando Scott Barnes chegou a casa de JLo, por volta das 10h30, estava ela a ensaiar, enquanto ele e a sua equipa prepararam a maquilhagem, unhas e cabelos. "Saí de casa dela por volta das 15 horas, sob escolta policial. Sim, com um guarda policial. Recomecei a maquilhagem por volta das 16h30 e quando demos por nós era hora de subir ao palco. Uma loucura!", disse ao Page Six. O maquilhador teve de garantir que a maquilhagem durava enquanto a atriz cantava e dançava, até porque a luz era muito forte e JLo teve de mudar de roupa cinco vezes. "Este foi o trabalho mais exaustivo que fiz até hoje. Adorei tudo! Conheço a Jennifer há 20 anos e este foi um ponto alto nas nossas carreiras", revelou Scott Barnes.