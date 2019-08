Harry e Meghan, os duques de Sussex, são alvo de críticas depois de, este mês, já terem feito dois voos num jato privado. Os duques já defenderam a proteção do ambiente em várias ocasiões e disseram mesmo que as suas preocupações com a Terra os levaram a decidir ter só dois filhos.Contudo, o voo privado que fizeram gera sete vezes mais emissões de dióxido de carbono por pessoa do que um voo comercial.Os duques recorreram a um jato privado para rumarem ao sul de França, no dia 14 de agosto. Quando chegaram a Nice com o filho bebé Archie, foram levados por um Mercedes, conta o jornal The Sun.Esta viagem aconteceu dois dias depois do retorno do casal ao Reino Unido. Tanto a volta como a ida para Ibiza, onde passaram seis dias, foi feita a bordo de um jato privado.Já no fim de julho, surgiram críticas a Harry por ter participado numa cimeira organizada pela Google em que se discutiu a defesa do ambiente, e por ter ficado alojado num iate de luxo.